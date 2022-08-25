Нарушения содержания подвалов устранили в трех домах Жуковского

Управляющая компания устранила нарушения в содержании подвалов в трех домах на Солнечной улице в Жуковском. Инспекторы нашли там подтопление, захламление и свищ в трубе холодного водоснабжения. Об этом сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Сотрудники ГЖИ нашли нарушения в ходе проверки готовности домов Жуковского к зиме. Информацию направили в Единую диспетчерскую службу, и управляющая компания смогла устранить их за неделю.

«Алгоритм подготовки домов к зиме включает активное использование системы ЕДС — все выявленные на осмотрах неисправности мы оформляем в качестве заявок и внимательно отслеживаем их исполнение», — отметила Ольга Федина.

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