Нарушения по тепловому контуру в двух домах устранили в Кашире

Управляющая компания из Каширы устранила нарушения теплового контура в двух домах на улицах Юбилейной и Стрелецкой. Организация отчиталась о проведенном ремонте Госжилинспекции. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили нарушения в августе и поручили УК устранить их. В обоих случаях был нарушен тепловой контур, из-за чего в домах могло бы быть холодно зимой. На Юбилейной улице также обнаружили неисправную пружину тамбурных дверей. И отсутствие теплоизоляции на трубах.

Компания ликвидировала нарушения в срок — утеплила коммуникации, отремонтировала окна и двери.

«Алгоритм подготовки домов к зиме включает активное использование системы ЕДС — все выявленные на осмотрах неисправности мы оформляем в качестве заявок и внимательно отслеживаем их исполнение», — рассказала Ольга Федина.

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