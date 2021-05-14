Нарушения на ж/д станциях Подмосковья будут еженедельно отслеживать онлайн

Власти всех округов Подмосковья каждую неделю станут обследовать у себя железнодорожную инфраструктуру и заносить нарушения в мобильное приложение. Порядок такого контроля ввели в областном Минтрансе.

При помощи онлайн-сервиса будут следить за состоянием всех платформ, переходов, исправностью фонарей, подтоплениями и наличием навигационных знаков.

Сведения обо всех нарушениях внесут в СКПДИ — это система контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры.

Затем специалистам потребуется оперативно отреагировать на недочеты и устранить их. Для этого есть определенные сроки.

Например, для улучшения аварийной инфраструктуры — семь дней, а для очистки от мусора — два дня. За нарушения сроков организации привлекут к административной ответственности и оштрафуют.

Лишь за первый квартал 2021 года от жителей поступило уже не менее 1,8 тысячи жалоб на содержание станций в Подмосковье. По проблемам назначили периоды их решения и возбудили 291 административное дело.