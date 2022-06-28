Нарушения на мусорных площадках в СНТ исправят в Солнечногорске

Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Подмосковью проинспектировала контейнерные площадки в трех СНТ в Солнечногорском городском округе.

В выездную комиссию вошли председатель ассоциации Лилия Белова, заместитель главы городского округа Солнечногорск Роман Назаров, представители структурных подразделений администрации, начальник ТУ «Пешковское» и сотрудники регионального оператора «Экопромсервис».

Жители округа направляли свои жалобы о состоянии контейнерных площадок рядом с их домами. После вывоза отходов контейнеры очень быстро наполняются. За пару часов различными строительными отходами с дач и отходами, которые выбрасывают предприниматели, оказывающие услуги по вывозу отходов, контейнеры заполняются.

Лилия Белова отметила несоблюдение на некоторых контейнерных площадках распоряжения № 350-РВ «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области». Эти нарушения в процессе эксплуатации выводят из строя мусорные баки и коммунальную технику. Они также создают неудобства для жителей и коммунальных служб.

«Проблемы остаются и с контейнерными площадками в многочисленных СНТ. Напомним, что с 1 января 2019 года все СНТ должны иметь договор с региональным оператором на вывоз ТКО, а также должным образом обустроить на территории садоводства контейнерную площадку, с мусорными контейнерами для неутилизируемых отходов (стекло, металл, пластик). Каждая мусорная площадка должна быть согласована с администрацией и внесена в реестр площадок, чтобы региональный оператор, в свою очередь, включил их в свою транспортную схему, а муниципальные площадки не заваливались отходами с СНТ», — отметил Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В ходе инспекции были приняты решения о том, как можно справиться с этой проблемой.