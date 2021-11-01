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    01 ноября 2021, 10:07

    Более 5 тысяч нарушений на мусорных площадках устранили в Подмосковье с начала года

    Госадмтехнадзор пресек 5,2 тысячи нарушений на мусорных площадках Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина

    Подмосковный Госадмтехнадзор пресек 5281 нарушение на мусорных площадках региона с января. Это навалы отходов или их несвоевременный вывоз.

    Более 5 тысяч нарушений на мусорных площадках устранили в Подмосковье с начала года | Изображение 1

    Инспекторы регулярно проверяют контейнерные площадки и пресекают обнаруженные нарушения. Это отметил начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

    В сфере ответственности региональных операторов выявлено 429 нарушений

    Олег Баженов.

    Большая доля выявленных случаев пришлась на Серпухов, Подольск, Протвино, Можайск, Луховицы, Ступино.

    С начала года больше всего нарушений удалось устранить в Раменском округе — там их было 206. Следом идут Истра и Одинцово.

    Ранее стало известно, что Госадмтехнадзор помог устранить 1,2 тысячи нарушений вдоль шоссе Подмосковья с января.