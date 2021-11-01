01 ноября 2021, 10:07
Более 5 тысяч нарушений на мусорных площадках устранили в Подмосковье с начала года
Госадмтехнадзор пресек 5,2 тысячи нарушений на мусорных площадках Подмосковья с начала года
Подмосковный Госадмтехнадзор пресек 5281 нарушение на мусорных площадках региона с января. Это навалы отходов или их несвоевременный вывоз.
Инспекторы регулярно проверяют контейнерные площадки и пресекают обнаруженные нарушения. Это отметил начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов.
В сфере ответственности региональных операторов выявлено 429 нарушений
Олег Баженов.
Большая доля выявленных случаев пришлась на Серпухов, Подольск, Протвино, Можайск, Луховицы, Ступино.
С начала года больше всего нарушений удалось устранить в Раменском округе — там их было 206. Следом идут Истра и Одинцово.
Ранее стало известно, что Госадмтехнадзор помог устранить 1,2 тысячи нарушений вдоль шоссе Подмосковья с января.