Более 5 тысяч нарушений на мусорных площадках устранили в Подмосковье с начала года

Подмосковный Госадмтехнадзор пресек 5281 нарушение на мусорных площадках региона с января. Это навалы отходов или их несвоевременный вывоз.

Инспекторы регулярно проверяют контейнерные площадки и пресекают обнаруженные нарушения. Это отметил начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

В сфере ответственности региональных операторов выявлено 429 нарушений Олег Баженов.

Большая доля выявленных случаев пришлась на Серпухов, Подольск, Протвино, Можайск, Луховицы, Ступино.

С начала года больше всего нарушений удалось устранить в Раменском округе — там их было 206. Следом идут Истра и Одинцово.

Ранее стало известно, что Госадмтехнадзор помог устранить 1,2 тысячи нарушений вдоль шоссе Подмосковья с января.