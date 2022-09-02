Подмосковье 02 сентября 2022, 20:13 Поделиться Telegram

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Viber Нарушения использования земель выявили в Раменском и Можайском округах фото с сайта pixabay.com

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Министерство экологии Подмосковья направило предостережения о том, что недопустимы нарушения, которые ранее были зафиксированы в городских округах Раменский и Можайский. Поводом к этому стали результаты нескольких проверок, которые проводились после жалоб местных жителей. Они говорили о том, что в округах возникли незаконные свалки, а также нелегальная добыча песка.

«Вблизи деревни Петровское Раменского округа выявлены признаки незаконной недродобычи, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Нарушителей застать не удалось, зафиксирована выемка площадью порядка 100 квадратных метров и до двух метров в глубину. А в деревне Бабаево Можайского округа, в СНТ «Лесная губерния» на одном из дачных участков обнаружен котлован, в котором складированы техногенные грунты, бой кирпича и асфальта, древесные отходы».

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Первое из двух нарушений было зафиксировано на землях неразграниченной собственности, они находятся в зоне ответственности муниципальных образований. В отношении администрации Раменского округа выдано предостережение, в котором содержатся требования остановить незаконную деятельность. А вот требование о ликвидации незаконной свалки были предъявлены одному из можайских дачников.

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