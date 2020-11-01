Нарушения эпидемических требований выявили в 80 ТЦ Подмосковья в октябре

Рейды по соблюдению эпидемических требований прошли по торговым центрам Московской области. Из почти тысячи проверенных площадок нарушения выявили в 80. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он напомнил, что требования к магазинам ввели, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции среди жителей. Однако правила соблюдают не все торговые точки.

Но и сами покупатели тоже не особо заботятся о своем здоровье. В ходе проверки четырех тысяч сетевых магазинов участники рейдов фиксировали нарушения, которые допускали клиенты.

«Самое распространенное нарушение — отсутствие масок и перчаток у покупателей. К сожалению, в день фиксируется до 300 таких случаев», — рассказал министр.

Подмосковные магазины и торговые центры продают маски покупателям при входе. Это сделано для того, чтобы забывчивые клиенты могли совершать покупки. Человека без индивидуального средства защиты кассиры обслуживать не станут.

При этом и сами продавцы, а также другие сотрудники магазинов обязаны носить маски и перчатки. Кроме того, по правилам безопасности помещения должны регулярно дезинфицироваться, а разметка на полу должна определять социальную дистанцию между стоящими в очереди покупателями.

Если эти правила не будут соблюдаться, то власти региона могут пойти на крайние меры и приостановить их работу. Следят за соблюдением эпидемических требований специальные рейды из сотрудников правительства, управления Роспотребнадзора и полиции.