Еще 1,3 тысячи нарушений чистоты и порядка устранили вдоль вылетных магистралей Подмосковья с начала года. Это сделали по предписаниям инспекторов.

Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов сообщил, что с января удалось добиться устранения 1313 нарушений. Например, улучшили остановки, ограждения, фасады зданий. Убрали незаконную рекламу и проверили электросети. В порядок были приведены 192 остановочных павильона и еще 476 объектов в полосе отвода дорог Олег Баженов. Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе. Их было 463. Следом идут Горьковское, Щелковское, Дмитровское, Пятницкое, Новорязанское, Носовихинское, Егорьевское, Старое Симферопольское. За последнюю неделю в Московской области устранили 28 нарушений вдоль вылетных трасс.