Около 400 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье в праздничные дни

Инспекторы обнаружили около 400 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с 4 по 7 ноября. Но каждое из них устранили за сутки, отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

В праздничные дни дежурили 37 экипажей Госадмтехнадзора Подмосковья. С особым вниманием они проверяли состояние детских площадок и мусорных баков.

Выявленные нарушения устранялись в течение суток с момента обнаружения Олег Баженов.

Баженов рассказал, что необходимые меры приняли по всем случаям нарушений правил чистоты и порядка.

Ранее стало известно, что подмосковный Госадмтехнадзор с начала года пресек 5281 нарушение на мусорных площадках. Это навалы отходов или их несвоевременный вывоз.