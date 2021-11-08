08 ноября 2021, 11:34
Около 400 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье в праздничные дни
Подмосковные инспекторы пресекли около 400 нарушений чистоты и порядка с 4 по 7 ноября
Инспекторы обнаружили около 400 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с 4 по 7 ноября. Но каждое из них устранили за сутки, отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.
В праздничные дни дежурили 37 экипажей Госадмтехнадзора Подмосковья. С особым вниманием они проверяли состояние детских площадок и мусорных баков.
Выявленные нарушения устранялись в течение суток с момента обнаружения
Олег Баженов.
Баженов рассказал, что необходимые меры приняли по всем случаям нарушений правил чистоты и порядка.
Ранее стало известно, что подмосковный Госадмтехнадзор с начала года пресек 5281 нарушение на мусорных площадках. Это навалы отходов или их несвоевременный вывоз.