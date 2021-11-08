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    08 ноября 2021, 11:34

    Около 400 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье в праздничные дни

    Подмосковные инспекторы пресекли около 400 нарушений чистоты и порядка с 4 по 7 ноября

    Анастасия Аброськина

    Инспекторы обнаружили около 400 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с 4 по 7 ноября. Но каждое из них устранили за сутки, отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

    Около 400 нарушений чистоты и порядка устранили в Подмосковье в праздничные дни | Изображение 1

    В праздничные дни дежурили 37 экипажей Госадмтехнадзора Подмосковья. С особым вниманием они проверяли состояние детских площадок и мусорных баков.

    Выявленные нарушения устранялись в течение суток с момента обнаружения

    Олег Баженов.

    Баженов рассказал, что необходимые меры приняли по всем случаям нарушений правил чистоты и порядка.

    Ранее стало известно, что подмосковный Госадмтехнадзор с начала года пресек 5281 нарушение на мусорных площадках. Это навалы отходов или их несвоевременный вывоз.