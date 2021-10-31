Нарушения антикоронавирусных мер обнаружили в 10 торговых точках в Подольске

Нарушения в работе 10 торговых точек выявили при проверке соблюдения антиковидных мер в Подольске. Рейд провели в микрорайоне Климовск.

В нем приняли участие полицейские, сотрудники административно-технического надзора и местного управления торговли. Об итогах проверки сообщили в официальном Instagram ведомства.

В общей сложности проверку провели на 38 объектах, к 10 участников рейда возникли вопросы. Все выявленные нарушения были оперативно устранены.

Период нерабочих дней действует в Московской области с 28 октября по 7 ноября. В этот период времени будут временно закрыты ТЦ, непродовольственные магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны.

Также работу приостановили кинотеатры, концертные залы, автосервисы. Ресторанам и кафе разрешили работать только навынос или на доставку. Онлайн-торговля никак не ограничивалась.