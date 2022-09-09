Нарушений при торговле алкоголем стало в 7 раз меньше в Подмосковье | 360°

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Нарушений при торговле алкоголем стало в 7 раз меньше в Подмосковье

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Количество нарушений при продаже алкоголя снизилось в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода области.

Инспекторы заметили семикратное снижение нарушений при торговле алкоголем. Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что таких результатов удалось добиться благодаря профилактической работе.

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«В течение 2022 года было проведено более 150 профилактических мероприятий, направленных на соблюдение обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной продукции, а также был внедрен „Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности“», — сообщил он.

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Сервис для контроля был запущен в Подмосковье 15 июля. С его помощью предприниматели могут проконсультироваться с профильными ведомствами и оставить заявку на профилактический визит.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. Он напомнил, что компенсировать можно 30 и 50% затрат.

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