Нарушений по водоснабжению стало на треть меньше в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Нарушений по водоснабжению стало на треть меньше в Подмосковье за неделю

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Количество технологических нарушений на объектах водоснабжения в Подмосковье значительно — почти на треть — понизилось в регионе только за прошедшую неделю. Сейчас на контроле подмосковной аварийно-восстановительной службы находятся как минимум 256 таких нарушений. За последнее время оперативные группы провели 61 выезд в муниципальные образования региона.

Из более чем 200 нарушений 21 относился к обеспечению людей отоплением, 22 – к холодной воде, 27 – к горячей, а 83 – к обеспечению потребителей электричеством. К этому моменту удалось устранить их все.

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Всего с начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» 4479 раз выезжали в муниципальные образования Московской области. Из них 635 раза аварийные бригады, 3877 – оперативные группы. Сократить время устранения нарушений удалось во многом благодаря тому, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева был открыт новый филиал ГКУ МО «МОС АВС» в городском округе Истра.

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«Мы продолжаем развивать наше областное предприятие - аварийно-восстановительную службу "МОС АВС". Работа этой организации связана с непрерывным циклом обслуживания сетей Московской области и реагирования на любые ситуации, связанные с подмосковной жилищно-коммунальной инфраструктурой», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Как мы убедились, базирование "МОС АВС" в Орехово-Зуевском городском округе создает определенные сложности для быстрого реагирования в северо-западном направлении Московской области. В этой связи в конце прошлого года мы организовали работу филиала аварийно-спасательной службы на этом направлении в поселке Румянцево, где оборудован дополнительный филиал для размещения техники», - добавил Велиховский.

Оборудование по этой программе могут доставить в любую точку Подмосковья примерно за 8 часов. В Истре значительно повысилась скорость работы во всей северо-западной части Московской области. На новом предприятии трудятся порядка 50 человек.

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