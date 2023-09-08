Подмосковье 08 сентября 2023, 14:27 «Нарушений нет». Депутат Владимир Жук проверил избирательные участки в Лыткарине Депутат Мособлдумы Владимир Жук проверил избирательные участки в Лыткарине Владимир Думчев

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Депутат Мособлдумы Владимир Жук проверил несколько избирательных участков в Лыткарине. Он оценил условия для голосования и их соответствие нормам и не выявил нарушений.

Владимир Жук посетил избирательные участки в школах № 2 и № 3, а также в Доме культуры «Центр молодежи». В них он не обнаружил нарушений, а наблюдатели были на местах и делали свою работу.

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«В эти дни мы определяем курс дальнейшего развития региона. От каждого из нас зависит, как мы будем жить в ближайшие пять лет. Обстановка спокойная, нарушений нет, наблюдатели — на местах. Замечаний нет, выборы проходят в штатном режиме, надеюсь, так и будет в течение всех трех дней», — сказал он.

В завершении визита Жук поблагодарил избирательные комиссии за их ответственность и призвал жителей активно голосовать. Всего в Лыткарине работают 23 участка.

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