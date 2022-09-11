«Нарушений не зафиксировано». Юденич рассказала о ходе выборов в Московской области | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber «Нарушений не зафиксировано». Юденич рассказала о ходе выборов в Московской области Глава подмосковного СПЧ Юденич: серьезных нарушений в ходе выборов в регионе нет РИА «Новости»

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Голосование в Подмосковье проходит в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано, все немногочисленные обращения незамедлительно обрабатываются. Об этом «360» рассказала председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

На карте федеральных нарушений на выборах, например, по Люберцам было всего шесть зафиксированных обращений на избирательных участках, два из них уже обработали.

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«Посетили места, поговорили с заявителями, в этих случаях выяснилось, что имели место технические вопросы. Все они были решены», — отметила Юденич.

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Серьезных нарушений, по ее словам, зафиксировано не было.

«Был забавный случай. Я еще когда подъезжала сюда, прочитала в одном из пабликов, что серьезное нарушение в Малаховке, на таком-то избирательном участке. Я заехала по этому адресу и выяснила, даже к моей радости, что избирательного участка по этому адресу нет вообще. Вот, к сожалению, такие вбросы у нас происходят. Будем стараться их отделять от реальных обращений и стараться работать дальше», — отметила она.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по вопросам организации общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева подтвердила, что все на данный момент проходит в штатном режиме.

От Общественной палаты на избирательных участках работают порядка тысячи наблюдателей. Все они не являются представителями каких-либо политических сил, а просто обычные граждане, которые изъявили желание и прошли обучение.

Выборы различного уровня проходят в России с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны состоятся прямые выборы губернаторов.

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