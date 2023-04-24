Подмосковье 24 апреля 2023, 17:40 Нарушений на объектах ЖКХ в Подмосковье стало меньше на 9% за неделю МОС АВС

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Аварийные службы Подмосковья зафиксировали 250 технологических нарушений на объектах ЖКХ за неделю. Это на 9% меньше, чем неделей ранее. Оперативные группы совершили 61 выезд для их устранения.

Как рассказали в министерстве, 30 проблем относились к подаче холодной и 31 — горячей воды, еще 156 были связаны с электричеством. Как отметил глава ведомства Антон Велиховский, сотрудники МОС АВС приняли участие в работе шести муниципальных комиссий по проведению гидроиспытаний тепловых сетей.

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«Дополнительно в рамках комплекса мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2023–2024 года с 4 по 21 апреля специалисты ГКУ МО „МОС АВС“ принимали участие в работе шести муниципальных комиссий по проведению гидроиспытаний тепловых сетей. Проверено более девяти погонных километров сетей в трех муниципалитетах, утечек не выявлено», — сказал он.

Кроме того, аварийные службы провели 36 мероприятий по антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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