21 февраля 2023, 13:04
Нарушений на объектах ЖКХ стало на 14% меньше в Подмосковье за неделю
За неделю коммунальные службы взяли на контроль 232 нарушения на объектах ЖКХ. Это на 14% меньше, чем на прошлой семидневке. Рабочие выезжали на устранение аварий 40 раз.
Среди нарушений 27 относились к обеспечению холодной водой, 36 — горячей и 11 — электроснабжением. Устранили 231 аварию, еще одну держат на контроле. За неделю провели 124 мероприятия по обеспечению безопасности на объектах ЖКХ.
Реклама
Для устранения аварий в Подмосковье круглосуточно дежурят коммунальные службы. Они снабжены специальными машинами для проведения работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, подъемниками и мобильными генераторами.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Реклама
Реклама