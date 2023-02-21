Подмосковье 21 февраля 2023, 13:04 Нарушений на объектах ЖКХ стало на 14% меньше в Подмосковье за неделю

Читать 360tv в

За неделю коммунальные службы взяли на контроль 232 нарушения на объектах ЖКХ. Это на 14% меньше, чем на прошлой семидневке. Рабочие выезжали на устранение аварий 40 раз.

Среди нарушений 27 относились к обеспечению холодной водой, 36 — горячей и 11 — электроснабжением. Устранили 231 аварию, еще одну держат на контроле. За неделю провели 124 мероприятия по обеспечению безопасности на объектах ЖКХ.

Реклама

Для устранения аварий в Подмосковье круглосуточно дежурят коммунальные службы. Они снабжены специальными машинами для проведения работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, подъемниками и мобильными генераторами.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».