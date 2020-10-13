Нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья стало на 80% меньше

Количество нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 80%. За соблюдением правил следят контролеры и волонтеры. Каждый день их можно встретить в автобусах, электричках, на вокзалах.

Они проверяют порядка 2,5 миллиона пассажиров в сутки. Рейды показали, что жители стали чаще надевать маски и понимать их значимость.

За соблюдением норм следят инспекторы и правоохранительные органы. А помогают им более тысячи волонтеров, задача которых — напомнить о важности средств защиты и выдать маску, если у человека ее нет.

На сегодняшний день личным или общественным транспортом в Подмосковье пользуются не менее шести миллионов людей. Это отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Сегодня пассажиры относятся к масочному режиму более ответственно — об этом могут свидетельствовать и результаты реализации масок. За десять дней октября было продано свыше 170 тысяч масок — это больше, чем за весь сентябрь Анна Кротова.

Ежедневно в области дежурят сотрудники ГИБДД, транспортной полиции и волонтеры. За сутки рейды проводят примерно в 150 точках Московской области.

Все пассажиры в общественном транспорте Подмосковья должны быть в маске. Штраф за ее отсутствие — пять тысяч рублей.