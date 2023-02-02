Подмосковье 02 февраля 2023, 17:43 Нарушений чистоты и порядка в Подмосковье стало вдвое меньше в январе

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Главное управление содержания территорий Подмосковья выявило в два раза меньше нарушений чистоты и порядка в январе по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы проверяли состояние общественных мест подмосковных городов весь январь. За это время было выявлено около 30 тысяч недочетов, сообщила Аипова. В январе прошлого года дефектов было вдвое больше — 60 тысяч.

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«Нужно стремиться к тому, чтобы их не было совсем, но уже наметилась позитивная динамика, благодаря превентивным методам контроля и работе на упреждение», — сказала она.

Больше всего недостатков выявили в Коломне. Это 2655 дефектов. Еще 2003 обнаружили в Красногорске. Большинство из них касались некачественной уборки снега и мусора. Информацию обо всех нарушениях направили ответственным организациям.

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