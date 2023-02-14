Подмосковье 14 февраля 2023, 17:16 Народный театр из Клина представит премьеру спектакля «Быть или не быть» в Рузе 18 февраля

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Центр культуры и искусств Рузы покажет сразу два спектакля 18 февраля. В 12:00 начнется постановка местной театральной студии «Новое поколение», а в 17:00 на сцену выйдут актеры из Клина.

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Клинские артисты из народного театра «Летучая мышь» привезут в Рузу спектакль «Быть или не быть». Ружане покажут постановку «Лев, колдунья и платяной шкаф».

Оба представления пройдут в рамках проекта «Рузские театральные сезоны». Каждую третью субботу месяца в городе показывают спектакли: утром — для детей, а вечером — для взрослых.

«Наш проект родился из фестиваля „Рузский софит“. На фестиваль приезжают театральные студии со всего Подмосковья и показывают свои постановки. Мы успели подружиться с очень многими коллективами», — рассказала режиссер народного театра Рузы и театральной студии «Новое поколение» Вера Сиворонова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.