Подмосковье 30 декабря 2022, 13:32 «Народный инспектор» выявил более 49 тысяч нарушений парковки в Подмосковье с начала года

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Жители Подмосковья зафиксировали порядка 49,5 тысячи нарушений парковки с помощью портала «Добродел». Около 5,6 тысячи водителей получили штрафы на общую сумму 13 миллионов рублей в 2022 году.

«Остальным безответственным было направлено предупреждение о недопущении нарушений правил ПДД и КоАП. Хочу отметить, что парковка на газоне или возле контейнерной площадки не только портит элементы благоустройства, но и мешает комфорту жителей», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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В разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел» можно прикрепить фотографии неправильно припаркованного автомобиля, после чего ГУСТ предпримет необходимые меры. Жителям Московской области также напоминают, что в период с 1 по 8 января коммунальные службы продолжат свою работу и соблюдение правил парковки поможет беспрепятственно осуществлять уборку дворов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все дорожные и коммунальные службы готовы к уборке снега в Подмосковье.