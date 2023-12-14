Подмосковье 14 декабря 2023, 12:58 Народный хор «Околица» в Одинцове отпраздновал 15-летие МБУК Городской Дом Культуры "Солнечный"

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Концерт к 15-летию со дня основания народного хора русской песни «Околица» прошел в Одинцове. Мероприятие провели в Доме культуры «Солнечный».

Хор русской песни «Околица» создали в 2008 году. Среди участников коллектива люди разных профессий и возрастов, но всех их объединяет любовь к музыке.

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«Именно народные песни и объединяют людей. Они бегут все с работы, из дома, кто от внуков на репетиции с искоркой в глазах, с задором. И, как говорят сами участницы и участники хора, они отдыхают здесь», — поделилась руководитель хора русской песни «Околица» Юлия Потапова.

«Околица» принимает участие в окружных и областных мероприятиях. В репертуаре авторские, патриотические, лирические и хороводные песни. Артисты всегда выступают под живой аккомпанемент.

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