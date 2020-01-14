Народный хит. Жители Дубны выбрали лучшее новогоднее поздравление

Стихотворное новогоднее поздравление жителя Дубны стало в наукограде хитом. Во время праздников жители активно постили его в социальных сетях, а сам автор стал местной знаменитостью.

Стихотворение одного из жителей Дубны стало в новогодние праздники самым популярным поздравлением в городе. Дубненцы пересылали его друг другу в мессенджерах, обсуждали в соцсетях. Для жителей каждого из микрорайонов автор приготовил отдельное поздравление.

«Пусть год, в котором две двадцатки, счастливым станет для Тридцатки, и для БВ, и для Дубны — везде, где есть Головины! В начале стихотворение предназначалось для родни. Потом посмотрел и понял, что родня есть не только там. Пришлось менять формат», — рассказал автор стихотворения, житель г. о. Дубна Александр Головин.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Головин — подполковник в отставке, много лет проработавший в руководстве ОВД Дубны. Пенсию называет творческим отпуском. Мужчина пишет книги, но дома их не держит: печатает, если нужно подарить, несколько экземпляров в типографии и сразу отдает. Например, на день рождения внучки он подготовил сборник детских стихов. Главная тема в творчестве — родная деревня. Она находится неподалеку, в Конаковском районе.

«У меня там дом до сих пор. Я его поддерживаю. Там огород, все увлечения: охота, рыбалка. Эта тема мне очень дорога. Я до сих пор остаюсь деревенским жителем. Прожив в городе лет 40, я так к нему и не привык, не сросся с ним корнями. Всегда стремлюсь в свободное время туда», — отметил Александр Головин.

Источник фото: телеканал «360»

Деревенская тема — основная и на его интернет-канале. На пенсии Александр стал блогером, и довольно популярным. За месяц он набирает более 40 тысяч просмотров. К 60 годам накопилось столько, что теперь хочется поделиться с людьми своими воспоминаниями, впечатлениями о жизни, опытом. За год мужчина опубликовал более 200 постов, и серьезно продвинулся в рейтинге. Сейчас он по популярности — среди первых пяти тысяч из 45 тысяч блогеров на платформе.