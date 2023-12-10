Подмосковье 10 декабря 2023, 14:23 «Народный фронт» провел совещание по поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах Движение «Народный фронт»

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Участники движения «Народный фронт» организовали совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Следующее собрание пройдет 16 декабря в концертном зале «Зарядье».

Несколько дней назад президент России Владимир Путин на вопрос председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах дал положительный ответ.

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Артем Жога связался с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и руководителем Исполкома «Народного фронта» Михаилом Кузнецовым. Он предложил им провести совещание инициативной группы 9 декабря.

«За каждым из нас стоят большие, важные для страны сообщества, которые могут войти в группу по выдвижению президента и принять участие в избирательной компании Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

Андрей Турчак указал, что всех граждан страны объединяет любовь к Родине и желание видеть Россию сильной и независимой. Именно поэтому весь ресурс региональных отделений задействуют для поддержки президента.

«Эти выборы имеют судьбоносное значение для нашей страны. Победа Владимира Путина на них — это обязательное условие Победы России», — указал Турчак.

Следующие собрание намечено на 16 декабря. Именно тогда известные политики, артисты и спортсмены, входящие в исполком «Народного фронта», примут решение о поддержке Владимира Путина кандидатом на выборах.

Движение «Народный фронт» Движение «Народный фронт» Движение «Народный фронт» Движение «Народный фронт»

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году. Он подчеркнул, что правительство рассчитывает на помощь ОП в проведении выборов президента.

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