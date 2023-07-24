Подмосковье 24 июля 2023, 21:00 Народный фронт открыл срочный сбор для участников СВО ко Дню ВДВ Фото Народного фронта

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Народный фронт вместе с внуком основателя Воздушно-десантных войск Василием Маргеловым и журналистом ВГТРК Михаилом Андроником объявил сбор для участников СВО. Его приурочили ко Дню ВДВ.

На собранные деньги представители движения собирается подарить десантникам беспилотники, антидроновые ружья, средства связи, тепловизионные прицелы.

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«Давайте все вместе поможем ребятам собрать средства для приближения нашей победы», — заявил Маргелов.

Сбор уже поддержали представитель Союза десантников России, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев и олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

«В условиях непрерывной боевой работы техника и оборудование очень быстро изнашиваются. Именно поэтому совместно с Народным фронтом мы открываем сбор „За ВДВ“. Заранее хочу поблагодарить всех, кто отправит даже, казалось бы, незначительную сумму», — сообщил Андроник.

Оказать помощь бойцам на передовой можно на сайте «Все для Победы!» по ссылке.

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