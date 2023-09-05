Подмосковье 05 сентября 2023, 09:57 Народный артист России Игорь Бутман выступил на фестивале «Джаз на Оке» в Кашире Иван Дубров

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Концерт советского и российского саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана прошел в Кашире на стадионе «Энергетик». Он выступил с оркестром на фестивале «Джаз на Оке».

Под руководством Игоря Бутмана оркестр сыграл известные композиции в жанрах джаз и блюз. Участниками коллектива стали многократные победители международных конкурсов и фестивалей.

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«Каширяне пришли сегодня на стадион, отложив все свои проблемы, чтобы посмотреть наше выступление. На мой взгляд, музыкальные фестивали — это очень нужная вещь. Мы постарались сегодня сделать всё возможное, чтобы подарить хорошее настроение жителям. Музыка — это то, что объединяет людей», — сказал артист.

С вокальными номерами выступила вокалистка Сандра Фракенберг. Она исполнила известные песни Эллы Фитцджеральд и Нины Симон, а также отечественные хиты, среди которых «Я гуляю по Москве» и другие.

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