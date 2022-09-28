Народный артист Дмитрий Маликов провел урок музыки в Клинской школе искусств | 360°

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Народный артист Дмитрий Маликов провел урок музыки в Клинской школе искусств

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Прославленный отечественный певец, народный артист России Дмитрий Маликов приехал с концертом в детскую школу искусств имени Чайковского в Клину. Вернее, это был не обычный концерт, а настоящий урок музыки, в котором могли принять участие все желающие. На встречу пришли больше 300 школьников, которые остались очень довольны встречей и программой.

Свои умения народному артисту показали талантливые дети. Выступил Дмитрий Устинов, он сыграл на фортепиано, как и Анастасия Морозова. Дети играли на ксилофоне, кларнете, баяне, перед популярным исполнителем выступили также хор и ансамбль скрипачей.

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До 25 октября Дмитрий Маликов выступит со своей программой еще в 9 городских округах Подмосковья — Жуковском, Королеве, Ленинском, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкино, Ступине.

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Клин

Музыка

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