Подмосковье 17 апреля 2024, 11:56 Торговые объекты в Лобне привели в порядок после замечаний Анны Кротовой Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела повторный обход торговых точек в микрорайонах Центральный и Москвич. Большую часть недочетов, которые выявили ранее, владельцы объектов устранили.

Около торговых точек убрали мусор и обновили входные группы.

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«Для крупных магазинов особенно важно содержать в порядке близлежащую территорию. У нас создана комиссия, которая должна отслеживать содержание торговых объектов в чистоте и порядке», — подчеркнула глава Лобни Анна Кротова.

Глава Лобни во время обхода пообщалась с жителями микрорайонов Центральный и Москвич. Горожане пожаловались, что после дождей вода не уходит, создавая неудобства для местных жителей. В ответ на это Анна Кротова пообещала уже на следующей неделе организовать встречу с представителями водоканала и Роспотребнадзора для проведения комплексной проверки и выработки мер по решению данной проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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