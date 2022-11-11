Подмосковье 11 ноября 2022, 17:07 Народный ансамбль из Мытищ выступит в Люберцах 12 ноября

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В Люберцах 12 ноября выступит ансамбль русской песни «Чебатуха» из городского округа Мытищи. Концерт пройдет в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит».

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Ансамбль «Чебатуха» представит концертную программу «Русская песня». В репертуаре коллектива различные народные песни — календарные, плясовые, хороводные, игровые, авторские и казачьи. Ансамбль «Чебатуха» является неоднократным участником фольклорных праздников, конкурсов и фестивалей Подмосковья, Москвы и других городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

В состав ансамбля «Чебатуха» входят 16 участников. Любительский коллектив был создан в 1984 году, с 1991 года его руководителем стала заслуженный работник культуры Московской области Алла Захарова. Впервые звание «Народный» коллектив получил в 1992 году, с тех пор он успешно подтверждает это звание каждые три года.

Проект гастрольного тура любительских коллективов «Подмосковный АРТ-Визит» стартовал в марте этого года. В нем принимают участие 10 городских округов. Программой проекта предусмотрены не только концерты, но и творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и многое другое.