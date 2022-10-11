«Народные тропы» полностью обустроили в 38 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber «Народные тропы» полностью обустроили в 38 округах Подмосковья

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В Подмосковье продолжается активная реализация программы «Пешком». Городские округа занимаются обустройством «народных троп». Это те дороги, которые ведут к самым нужным людям объектам инфраструктуры. Например, к школам, детским садам, поликлиникам и автобусным остановкам.

Уже совсем скоро завершится вторая волна создания таких троп, все работы проводятся в рамках масштабной программы «Пешком». Например, в Орехово-Зуеве закончилось строительство 82 таки дорожек.

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«Полностью обустроили тропинки и в Серебряных Прудах — 39 дорожек, Реутов закончил 100% работ — 25 новых объектов будут соединять социально значимые места для горожан, Дмитровский городской округ завершил благоустройство 29 „народных троп“. Городской округ Химки также не отстает — 28 дорожек готовы. В общей же сложности, с программой справились 23 городских округа из 38, в остальных — работы ведутся», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Как рассказала министр, уже очень скоро все такие же работы закончатся и на территории в Балашихе, потому что там уже на стадии завершения 86 локаций. В ГУСТ отдельно рассказали, что на их официальном сайте начался опрос на тему программы «Пешком». Можно самостоятельно выбрать те места, где дороги нужнее всего людям. Сначала для участия в опросе обязательно необходимо авторизоваться на госуслугах.

Ранее стало известно,что жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

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