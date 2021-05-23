Народные тропы обустроят в Одинцове

В Одинцовском городском округе в рамках программы «Народные тропы» до конца года обустроят 5,5 километра пешеходных дорожек. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщил «Интерфакс».

Пешеходные дорожки в этом году обустроят в Одинцове, Звенигороде, поселке Санатория имени Герцена, а также в деревне Кобяково. Глава городского округа заверил, что во всех этих местах людям больше не придется ходить по газону, который размывает после дождей, или вдоль проезжей части.

«Мы сделаем дорожки на 17 участках общей протяженностью 5,5 километра», — сказал Иванов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что тротуары должны быть там, где удобно ходить людям.

Программа «Народные тропы» работает в Подмосковье с 2021 года. В регионе обустраивают дорожки во дворах и маршруты, проложенные жителями.

В Звенигороде в этом году также заменят два километра уличных ограждений на улицах Ленина и Фрунзе.

Всего в Московской области до конца года обустроят более 600 таких народных троп.

Власти Подмосковья ранее рассказали о реализации программы «Мой подъезд».