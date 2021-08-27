Народные тропы обустроят в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском приступили к реализации областного проекта по благоустройству народных троп. В округе появятся удобные дорожки вместо опасных тропинок, которые зимой и осенью становились непроходимыми.

Многочисленные годами протоптанные людьми тропинки ведут к школе, детскому саду и даже к больнице. Летом это удобно, но осенью и зимой дорожки превращаются в настоящую полосу препятствий. Затопленные или покрытые льдом тропинки могут привести к серьезным травмам.

«Здесь часто дорогу размывало, когда весна, например, неудобно. А так будет лучше все-таки», — поделилась мнением Анна Глазнова, жительница Лосино-Петровского.

Во дворе дома № 17 по улице Ленина уже укладывают основание для пешеходной дорожки. Через несколько дней здесь полностью будет готов новый тротуар площадью 960 квадратных метров.

«Данные работы проводятся здесь — устройство подстилающих слоев из щебня. Далее будет уплотняться и класться асфальт. Также дополнительно проводится устройство дорнита — это геотекстиль, чтобы не расползался щебень», — пояснил Алексей Никитин, заместитель директора МБУ «Городское хозяйство».

Всего на территории муниципалитета в этом году обустроят 15 народных троп общей протяженностью 2,3 тысячи метров. Делают их по соглашению с Министерством благоустройства о создании пешеходных коммуникаций, а также по просьбам жителей и заявкам на «Доброделе».

«Эта программа очень востребована. И как она появилась, мы весь прошлый год очень много проводили встреч с жителями. Соответственно, получали запросы, наказы, где необходимо сделать удобную для жителей тропу, чтобы они не по траве ходили, не по земле, а ходили по асфальтированной дорожке», — рассказал Иван Курданин, глава городского округа Лосино-Петровский.

Народные тропы разделили на три категории. Некоторые появятся во дворах, другие — на общественных пространствах, а третьи — вдоль частного сектора. Работы по плану завершат к середине сентября.