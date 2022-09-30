Народные тропы обустроили в Подольске по областной программе «Пешком» | 360°

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Народные тропы обустроили в Подольске по областной программе «Пешком»

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Народные тропы асфальтируют по областной программе «Пешком» в Подольске. Маршруты для новых дорог выбирали жители.

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Новые пешеходные зоны обустраивают на месте тропинок во дворах. Если земля вытоптана — значит многим дойти до автобусной остановки или школы удобнее и быстрее именно здесь. А чтобы сделать передвижение безопасным, тропы обнесли бордюрами и уложили на них асфальт. Проводят благоустройство по особой системе — такой способ укладки асфальта более долговечный.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

В этом году в Подольске поставили план — проложить тропинки по 59 адресам. Это почти два километра пешеходных зон. Сейчас все работы подходят к завершению.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Реализация такой масштабной программы требует больших вложений и ресурсов. Местные жители обращались к главе городского округа Подольск Дмитрию Жарикову и лично предлагали новые пешеходные маршруты.

Программа «Народная тропа» реализуется в Подмосковье не первый год. В 2021, например, в регионе обустроили больше 600 таких троп, а сейчас жители и администрация выбирают новые маршруты для работ в 2023 году.

Подольск

Благоустройство

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