Подмосковье 13 июля 2023, 17:32 Народные тропы облагородили в пяти населенных пунктах Солнечногорска с 2021 года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Народные тропы обустроили в пяти населенных пунктах городского округа Солнечногорск с 2021 года. Пешеходные дорожки появились на Центральной улице в деревне Ложки, в микрорайоне Березки поселка Жуково, в деревнях Брехово и Кривцово и в поселке Менделеево — от моста через реку Клязьма до Льяловского шоссе.

Всего по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Народные тропы» в Солнечногорске обустроили 15 дорожек протяженностью 2,5 тысячи квадратных метров.

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Более 580 народных троп планируют благоустроить в Подмосковье в 2023 году. Этот проект призван сделать жизнь пешеходов комфортнее.

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