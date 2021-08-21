Народные тропы начали асфальтировать в Подольске

В Подольске начали асфальтировать так называемые народные тропы — пешеходные дорожки, которые выбрали сами местные жители. Об этом сообщил глава города Николай Пестов на своей странице в Instagram.

«В 2021 году по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе наряду с большим объемом работ по строительству и ремонту тротуаров обустраиваем и так называемые народные тропы — пешеходные дорожки, выбранные жителями округа», — написал Пестов.

Глава Подольска отметил, что 22 адреса для благоустройства — 14 в Подольске и восемь в Климовске — выбрали по обращениям жителей в администрацию округа и на портал «Добродел». Сейчас работы проводят на проспекте Юных Ленинцев, у дома № 7. Протяженность будущей народной тропы здесь составит 220 метров. Рабочие с прошлой недели устанавливают бордюры, а потом начнут класть асфальт.

В районе дома № 7 на улице Московской новый тротуар обеспечит комфортный подход к станции МЦД-2 Силикатная. В Климовске народные тропы прокладывают в районе улиц Первомайская и Молодежная. Если в процесс не вмешается погода, то дорожки появятся здесь до конца недели.