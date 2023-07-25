Подмосковье 25 июля 2023, 14:33 Народные тропы благоустроили на Окружной и Силикатной улицах в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Народные тропы продолжают благоустраивать в Лобне. Пешеходные дорожки заасфальтировали вблизи дома № 11 на Окружной улице и около домов № 4/1 и № 4/2 на Силикатной.

«Жители привыкли сокращать путь к остановкам, садикам и школам, между домами. Такие тропки появляются стихийно», — рассказал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Он отметил, что городские службы благоустраивают грунтовые тропы и асфальтируют их для того, чтобы даже в дождь по ним можно было пройти или провезти коляску, не испачкавшись.

Вскоре в Лобне обустроят еще три дорожки на улицах Жирохова, Спортивной и Вокзальной.

Работы ведутся в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Пешком», которая реализуется в регионе с 2021 года. Всего в регионе к концу года планируется благоустроить более 580 народных троп.

«Жители области лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным», — отметил Андрей Воробьев.

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