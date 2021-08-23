Народные промыслы Подмосковья представили на выставке в Нижнем Новгороде

Пять подмосковных предприятий народных промыслов стали участниками выставки «Традиции и инновации» в Нижнем Новгороде. Гости увидят самобытные экспонаты из дерева, металла, хрусталя, глины, текстиля.

Выставку проведут до 29 августа. Она покажет работы мастеров из 20 регионов России, богатых ремесленными традициями.

От Подмосковья на выставке Богородская фабрика резьбы по дереву, Гжельский фарфоровый завод, Федоскинская фабрика живописи, промыслы Вербилок, Жостовская фабрика росписи.

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что это часть праздничной программы к 800-летию Нижнего Новгорода. На выставке гостям покажут как традиционное, так и современное воплощение произведений народных промыслов.

Они смогут ощутить атмосферу производства и почувствовать запахи, а еще услышать характерные звуки.

Московская область издавна славится мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, шкатулки, посуду, подносы, — в регионе сконцентрировано 60% народных промыслов России.