Гжельский фарфор и жостовская роспись. Народные промыслы Подмосковья стали лучшими на выставке в столице

Стенд Московской области, на котором представлены изделия народных художественных промыслов региона стал лучшим на выставке «Ладья. Зимняя сказка». Мероприятие прошло с 11 по 15 декабря в ЦВК «Экспоцентр».

17 промыслов Подмосковья представили свою продукцию на крупнейшей выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка».

Участниками экспозиции Московской области стали ведущие предприятия народных художественных промыслов Подмосковья из Гжели, Федоскина, Клина, Сергиево-Посадского городского округа, Вербилок, Жостова, Ликино-Дулева, Павловского Посада и других муниципальных образований.

По словам зампреда региона Вадима Хромова, Подмосковье — один из самых представительных субъектов России как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию видов производств. Сегодня в области работают 19 предприятий, занятых производством товаров народных художественных промыслов. В этой сфере занято около 2300 человек. Региональное правительство помогает предприятиям в экспортно-выставочной деятельности.

«В сентябре 2019 года 12 предприятий народных художественных промыслов Подмосковья получили компенсацию за счет средств бюджета Московской области на участие в шести крупнейших международных и всероссийских выставках на сумму более 8,2 миллиона рублей. На прошедшей выставке единый стенд для подмосковных промыслов также был подготовлен Московской областью», — сказал Вадим Хромов.

Зампред отметил, что организаторы выставки также признали стенд Московской области лучшим региональным стендом.