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    28 января 2022, 16:22

    Народные промыслы Подмосковья показали на международной выставке «Дубай Экспо»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Московская область показала изделия народных промыслов на международной выставке «Дубай Экспо». Гости увидели гжельский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и не только.

    Народные промыслы Подмосковья показали на международной выставке «Дубай Экспо» | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья напомнили, что выставка продлится до 31 марта. Там можно будет увидеть уникальные экспонаты из разных уголков планеты.

    Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В области сосредоточено 60% художественных промыслов России.

    Народные промыслы Подмосковья показали на международной выставке «Дубай Экспо» | Изображение 2

    Организаторы крупной выставки сделали акцент на будущем, а показать зрителю решили все через призму мирового опыта и архитектуры.

    Участие принимает 191 государство. Делегации каждой страны заняли свои павильоны, в которых и разместили экспозиции.