28 января 2022, 16:22
Народные промыслы Подмосковья показали на международной выставке «Дубай Экспо»
Московская область показала изделия народных промыслов на международной выставке «Дубай Экспо». Гости увидели гжельский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и не только.
В комитете по туризму Подмосковья напомнили, что выставка продлится до 31 марта. Там можно будет увидеть уникальные экспонаты из разных уголков планеты.
Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В области сосредоточено 60% художественных промыслов России.
Организаторы крупной выставки сделали акцент на будущем, а показать зрителю решили все через призму мирового опыта и архитектуры.
Участие принимает 191 государство. Делегации каждой страны заняли свои павильоны, в которых и разместили экспозиции.