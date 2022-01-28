Народные промыслы Подмосковья показали на международной выставке «Дубай Экспо»

Московская область показала изделия народных промыслов на международной выставке «Дубай Экспо». Гости увидели гжельский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и не только.

В комитете по туризму Подмосковья напомнили, что выставка продлится до 31 марта. Там можно будет увидеть уникальные экспонаты из разных уголков планеты.

Подмосковье славится народными промыслами и мастерами. В области сосредоточено 60% художественных промыслов России.

Организаторы крупной выставки сделали акцент на будущем, а показать зрителю решили все через призму мирового опыта и архитектуры.

Участие принимает 191 государство. Делегации каждой страны заняли свои павильоны, в которых и разместили экспозиции.