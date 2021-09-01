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    01 сентября 2021, 12:46

    Народные промыслы из 12 регионов представили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Почти семь тысяч изделий народных промыслов России продали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье. За четыре дня в нем поучаствовали ремесленники из 12 регионов.

    Народные промыслы из 12 регионов представили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье | Изображение 1

    Они представили широкий ассортимент уникальных изделий — продать удалось более 6,5 тысячи из них.

    В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что участниками фестиваля под Истрой стали 38 ремесленников. Они приехали из разных уголков России.

    Народные промыслы из 12 регионов представили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье | Изображение 2

    Подмосковье представили Жостовская фабрика декоративной росписи, фабрика игрушек «Климо» и фабрика «Объединение Гжель».

    Жители увидели разнообразные формы подносов, шкатулок, игрушек и не только. Особым спросом пользовались изделия из оливкового дерева и керамики.

    Народные промыслы из 12 регионов представили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье | Изображение 3

    Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье посетили 200 тысяч человек. Кроме сыра и других молочных товаров, покупали мед, мясные деликатесы, вино.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, почему до последнего считал этот фестиваль авантюрой.