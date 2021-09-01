Народные промыслы из 12 регионов представили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

Почти семь тысяч изделий народных промыслов России продали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье. За четыре дня в нем поучаствовали ремесленники из 12 регионов.

Они представили широкий ассортимент уникальных изделий — продать удалось более 6,5 тысячи из них.

В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что участниками фестиваля под Истрой стали 38 ремесленников. Они приехали из разных уголков России.

Подмосковье представили Жостовская фабрика декоративной росписи, фабрика игрушек «Климо» и фабрика «Объединение Гжель».

Жители увидели разнообразные формы подносов, шкатулок, игрушек и не только. Особым спросом пользовались изделия из оливкового дерева и керамики.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье посетили 200 тысяч человек. Кроме сыра и других молочных товаров, покупали мед, мясные деликатесы, вино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, почему до последнего считал этот фестиваль авантюрой.