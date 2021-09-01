Народные промыслы из 12 регионов представили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье
Почти семь тысяч изделий народных промыслов России продали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье. За четыре дня в нем поучаствовали ремесленники из 12 регионов.
Они представили широкий ассортимент уникальных изделий — продать удалось более 6,5 тысячи из них.
В комитете по туризму Московской области подчеркнули, что участниками фестиваля под Истрой стали 38 ремесленников. Они приехали из разных уголков России.
Подмосковье представили Жостовская фабрика декоративной росписи, фабрика игрушек «Климо» и фабрика «Объединение Гжель».
Жители увидели разнообразные формы подносов, шкатулок, игрушек и не только. Особым спросом пользовались изделия из оливкового дерева и керамики.
Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье посетили 200 тысяч человек. Кроме сыра и других молочных товаров, покупали мед, мясные деликатесы, вино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, почему до последнего считал этот фестиваль авантюрой.