Подмосковье 18 ноября 2022, 16:59 Народные коллективы из Люберец и Коломны выступят на концерте в Балашихе

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Проект «Подмосковный АРТ-визит» продолжится концертами в Балашихе, где выступят народные коллективы из Люберец и Коломны. События состоятся 19 и 20 ноября.

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Театр кукол «Радуга» покажет для юных зрителей спектакль «Репка». Представление состоится 19 ноября в досуговом центре «Северный» в 14:00. Союз профессиональных актеров-кукловодов, в составе которого много молодых артистов, в этом году отмечает свое 20-летие.

20 ноября в центре «Подмосковные вечера» пройдет концерт «Звени и пой, златая Русь». На сцене выступят народные коллективы из Люберец и Коломны. Гостей ожидают к 14:30.

Большой проект «Подмосковный АРТ-Визит» стартовал в марте этого года. В нем участвуют десять городских округов, артисты которого обмениваются культурным опытом и знакомят со своим творчеством жителей соседних муниципалитетов.

Несколько дней назад в Королеве завершился хоровой фестиваль-конкурс имени Б. Толочкова «Мажория». В нем поучаствовали почти 570 человек из шести городов региона и столицы.

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