17 апреля 2023, 20:37
Народные инспекторы заметили более 6 тысяч парковок на газонах в Подмосковье с начала апреля
С начала апреля народные инспекторы зарегистрировали 6435 случаев, когда водители парковались на газонах в Московской области. Они присылали информацию о нарушениях через портал «Добродел».
«Наименее бережно к зеленым насаждениям на дворовых и общественных территориях отнеслись автомобилисты городского округа Ленинский — мы получили данные о 1228 нарушениях. В Балашихе „железные кони“ находились в неположенном месте 874 раза, а жители Одинцова пренебрегли правилами 603 раза», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Жители Подмосковья могут сообщить о парковке на газоне или рядом с мусорным контейнером в разделе «Народный инспектор». К жалобе следует прикрепить фотографии машины.
Также ГУСТ приглашает всех жителей Московской области принять участие в субботнике 22 апреля. Ранее его анонсировал губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Водители
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