Подмосковье 17 апреля 2023, 20:37 Народные инспекторы заметили более 6 тысяч парковок на газонах в Подмосковье с начала апреля

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С начала апреля народные инспекторы зарегистрировали 6435 случаев, когда водители парковались на газонах в Московской области. Они присылали информацию о нарушениях через портал «Добродел».

«Наименее бережно к зеленым насаждениям на дворовых и общественных территориях отнеслись автомобилисты городского округа Ленинский — мы получили данные о 1228 нарушениях. В Балашихе „железные кони“ находились в неположенном месте 874 раза, а жители Одинцова пренебрегли правилами 603 раза», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Жители Подмосковья могут сообщить о парковке на газоне или рядом с мусорным контейнером в разделе «Народный инспектор». К жалобе следует прикрепить фотографии машины.

Также ГУСТ приглашает всех жителей Московской области принять участие в субботнике 22 апреля. Ранее его анонсировал губернатор Андрей Воробьев.

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