Подмосковье 10 января 2023, 12:46 Народные инспекторы Подмосковья помогли выявить более 300 нарушений парковки в праздники

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С 1 по 9 января жители Московской области сообщили о 305 нарушениях правил парковки возле контейнерных площадок. Чаще всего их наблюдали в Ленинском городском округе. Информация поступала через раздел «Народные инспекторы» на портале «Добродел».

«Транспортное средство, неправильно припаркованное возле контейнерной площадки, блокирует проезд специализированным транспортным средствам, и тем самым создает проблему несвоевременного вывоза мусора. Это негативно отражается на чистоте территории и уровне комфорта жителей», — сообщил руководитель главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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Отметим, неправильная парковка возле контейнерных площадок может стать причиной штрафа до 13 тысяч рублей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все жалобы и обращения на портале «Добродел» должны системно обслуживаться. Он заверил, что комментарии в соцсетях властей закрываться не будут.