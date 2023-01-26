Подмосковье 26 января 2023, 22:14 Народные инспекторы Подмосковья нашли более 400 неправильно припаркованных машин во дворах

Читать 360tv в

За последние 10 дней жители Московской области через портал «Добродел» сообщили о неправильно припаркованных автомобилях 403 раза. Больше всего нарушителей обнаружили в Ленинском, Одинцове и Солнечногорске.

«Самым распространенным нарушением стала ненадлежащая парковка возле контейнерных площадок, препятствующая своевременному вывозу отходов — 210 автолюбителей пренебрегли правилами размещения транспортных средств», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Также народные инспекторы сообщили о 150 случаях парковки на газонах и 43 — на детских и спортивных площадках.

Отметим, за создание помех для вывоза мусора физлицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, для должностных — 10 тысяч и для юридических — 30 тысяч рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».