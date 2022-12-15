Подмосковье 15 декабря 2022, 15:21 Народные художественные промыслы Подмосковья представили на всероссийской выставке в Москве

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Гжельский фарфор, Жостовкие подносы, Федоскинские шкатулки и другие экземпляры народных художественных промыслов Подмосковья представили на всероссийской выставке «Ладья» в Москве. Участие в событии приняли 14 предприятий региона.

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Московскую область на всероссийской выставке представляют Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Союз гжельских мастеров, «Звезда Гжели», Павловопосадская платочная мануфактура, Жостовская фабрика декоративной живописи. Также здесь можно увидеть матрешек из Павловского Посада, деревянные игрушки из Богородского округа, фарфор из Вербилок, елочные игрушки из Клина и многое другое.

В декабре прошлого года Подмосковье стало обладателем Гран-При на выставке «Ладья» за лучшее художественное оформление региональной композиции. В Министерстве культуры и туризма региона отметили, что больше половины народных промыслов всей России сосредоточено в Московской области. Выставка проработает до 18 декабря.

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