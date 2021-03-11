Широкие гуляния привели Бабкину к народной музыке

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась «360», что самые лучшие праздники были у нее в детстве. Широкое празднование Масленицы тогда не казалось чем-то необычным и повлияли на ее будущее.

Решение связать свою жизнь с народной музыкой Бабкина было продиктовано как раз впечатлениями от народных гуляний. Дух торжества оказал влияние и на формирование ее личности.

«Праздники гуляли в деревнях искренне, истово. Каждый двор открывал свои ворота, калитки, вытаскивали самое лучше. Рядились, таскали с собой всякие ленточки, кружевные передники были, надевали все самое яркое и шли торжествовать», — вспомнила народная артистка.

Людей, подчеркнула она, участвовать в праздничном действе никто не заставлял. На улицы и взрослые, и дети выходили сами. Масленица была традицией, ведь «у жителей деревень, сел и колхозов огромная часть жизни была связана с землей». Важную роль играли и обряды, направленные на увеличение урожая.

«Сегодня торжество играет уже иную роль, однако продолжают демонстрировать преемственность поколений», — заключила Бабкина.

Народная артистка выступит 14 марта на одной из главных площадок масленичных гуляний в Подмосковье — в деревне Захарово Одинцовского округа.