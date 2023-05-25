Подмосковье 25 мая 2023, 09:44 Народное искусство Поволжья и Русского Севера представят на новой выставке в Сергиевом Посаде https://welcome.mosreg.ru/

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Предметы искусства из частных коллекций Арины Грибовой и Филиппа Маякова представят на новой выставке «Переплетено» в Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Экспозиция откроется в арт-пространстве «Трикотажка Place» 25 мая. Новая выставка посвящена культурному и историческому наследию Поволжья и Русского Севера. Гости смогут увидеть инструменты крестьянского ручного труда и элементы оформления старинных домов.

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Выставка продлится до 16 июня. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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