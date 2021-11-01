01 ноября 2021, 18:05
Народное голосование для выбора двух лучших врачей началось в Подмосковье
Голосование за двух лучших врачей Подмосковья открыли на «Доброделе» до 1 декабря
Жители Подмосковья смогут определить двух лучших в своем регионе врачей — детского и взрослого. Для этого на портале «Добродел» началось народное голосование.
Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, такой конкурс проводят не первый год.
В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела
Светлана Стригункова.
Она добавила, что жители смогут принять участие в опросе и тем самым поддержать любимых врачей, поблагодарить их за труд.
Заявки на конкурс подали уже более 24 тысяч человек — это медицинские работники взрослого и детского профилей.
Голосование продлится до 1 декабря. Победителей выберут в двух номинациях: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».