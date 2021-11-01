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    01 ноября 2021, 18:05

    Народное голосование для выбора двух лучших врачей началось в Подмосковье

    Голосование за двух лучших врачей Подмосковья открыли на «Доброделе» до 1 декабря

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут определить двух лучших в своем регионе врачей — детского и взрослого. Для этого на портале «Добродел» началось народное голосование.

    Народное голосование для выбора двух лучших врачей началось в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, такой конкурс проводят не первый год.

    В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что жители смогут принять участие в опросе и тем самым поддержать любимых врачей, поблагодарить их за труд.

    Заявки на конкурс подали уже более 24 тысяч человек — это медицинские работники взрослого и детского профилей.

    Голосование продлится до 1 декабря. Победителей выберут в двух номинациях: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».