Изделия народных промыслов Подмосковья выставили в Коломенском до 14 февраля

Подмосковный музей народных промыслов представил свои экспонаты на выставке «Русская тройка» в Коломенском. Она продлится до 14 февраля в залах Сытного двора.

Там можно будет увидеть экспонаты музея из села Федоскино. Оно известно как родина русской лаковой миниатюры.

Два столетия там производят одни из лучших шкатулок в мире комитет по туризму Подмосковья.

Помимо подмосковных народных промыслов, покажут изделия из 19 государственных музеев и нескольких частных коллекций.

И еще о выставке

Экспозиции «Русской тройки» разнообразны — для зрителей подготовили около 700 экспонатов. Среди них произведения живописи, скульптуры, археологические находки, упряжь.

Вместе с тем посетители увидят бубенцы, хомуты, сигнальные рога, вожжи и многое другое.

Подмосковье издавна славится художественными промыслами и мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, посуду, шкатулки, подносы.