facebook_pixel
    09 ноября 2021, 10:50

    Изделия народных промыслов Подмосковья выставили в Коломенском до 14 февраля

    Народные промыслы Подмосковья представили на выставке «Русская тройка» в Коломенском

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный музей народных промыслов представил свои экспонаты на выставке «Русская тройка» в Коломенском. Она продлится до 14 февраля в залах Сытного двора.

    Изделия народных промыслов Подмосковья выставили в Коломенском до 14 февраля | Изображение 1

    Там можно будет увидеть экспонаты музея из села Федоскино. Оно известно как родина русской лаковой миниатюры.

    Два столетия там производят одни из лучших шкатулок в мире

    комитет по туризму Подмосковья.

    Помимо подмосковных народных промыслов, покажут изделия из 19 государственных музеев и нескольких частных коллекций.

    И еще о выставке

    Экспозиции «Русской тройки» разнообразны — для зрителей подготовили около 700 экспонатов. Среди них произведения живописи, скульптуры, археологические находки, упряжь.

    Изделия народных промыслов Подмосковья выставили в Коломенском до 14 февраля | Изображение 2

    Вместе с тем посетители увидят бубенцы, хомуты, сигнальные рога, вожжи и многое другое.

    Подмосковье издавна славится художественными промыслами и мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, посуду, шкатулки, подносы.