Изделия народных промыслов Подмосковья выставили в Коломенском до 14 февраля
Народные промыслы Подмосковья представили на выставке «Русская тройка» в Коломенском
Подмосковный музей народных промыслов представил свои экспонаты на выставке «Русская тройка» в Коломенском. Она продлится до 14 февраля в залах Сытного двора.
Там можно будет увидеть экспонаты музея из села Федоскино. Оно известно как родина русской лаковой миниатюры.
Два столетия там производят одни из лучших шкатулок в мире
Помимо подмосковных народных промыслов, покажут изделия из 19 государственных музеев и нескольких частных коллекций.
И еще о выставке
Экспозиции «Русской тройки» разнообразны — для зрителей подготовили около 700 экспонатов. Среди них произведения живописи, скульптуры, археологические находки, упряжь.
Вместе с тем посетители увидят бубенцы, хомуты, сигнальные рога, вожжи и многое другое.
Подмосковье издавна славится художественными промыслами и мастерами, умеющими изготовить уникальные платки, посуду, шкатулки, подносы.