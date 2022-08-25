Наро-Фоминскую УК обязали отремонтировать крышу с трещинами и нарушениями герметичности

Подготовка жилых домов к зиме продолжается в Подмосковье. Так, управляющая компания из Наро-Фоминска восстановила крышу дома в Апрелевке после того, как инспекторы выявили ряд нарушений. Об этом сообщила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Сотрудники ГЖИ обнаружили в доме № 19 на 1-й Заводской улице В Апрелевке очень плохое состояние крыши. Как отметили в ведомстве, кровля была покрыта трещинами и коростой, вентиляционные каналы были разрушены, некоторые места поросли мхом.

Управляющая компания оперативно обновила крышу, а ее состояние проверили при помощи дронов.

«То состояние, которое мы зафиксировали при проверке готовности дома к зиме, не возникает внезапно. Это следствие системных просчетов: недосмотра, недоделок и недоработки управляющей компании. Безусловно, такое отношение к делу граничит с преступлением и должно быть кардинально изменено», — подчеркнула Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье займутся реконструкцией котельных и очистных сооружений. На это потратят средства из льготного кредита.