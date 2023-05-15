Подмосковье 15 мая 2023, 00:30 Перинатальный центр из Наро-Фоминска победил в конкурсе форума «Здоровье нации» Закирова Лилия

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Представители наро-фоминского перинатального центра одержали победу в конкурсной программе всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Мероприятие проходило в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве с 11 по 13 мая.

На форуме напрямую из площадки работал колл-центр проекта помощи женщинам и их грудным детям «Стань мамой в Подмосковье». Также на мероприятии присутствовали акушеры-гинекологи, которые рассказывали о специальной гимнастике перед родами. Гости форума мужского пола смогли примерить муляж живота и почувствовать на себе особенности беременности.

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Мероприятие посетили зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, руководитель проекта «Женщины за здоровое общество» Анастасия Столкова и другие высокопоставленные лица. Специалисты изучали представленные медико-социальные программы и инновационные проекты.

Всего на форуме от Подмосковья выступили шесть медицинских учреждений. Команда перинатального центра из Наро-Фоминска оформила стенд презентации в творческой манере, специалисты смоделировали на площадке мероприятия рабочую обстановку. По итогам участники одержали победу в номинации «Региональные программы и проекты в сфере здоровья и сбережения населения» и «Лучший креативный подход при создании экспозиции».

«Президент всероссийской общественной организации „Лига здоровья нации“, академик Лео Бокерия стал гостем нашего стенда.Лео Антонович высоко оценил развитие здравоохранения в Московской области, подметил результаты модернизации, которая произошла за последние годы в сфере оказания медицинских услуг в регионе», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещья.

Также доктор отметила, что повышение статуса семьи в обществе, рождение детей и защита их прав являются важными приоритетами в социальной политике государства. Специалисты центра используют медико-социальные программы на укрепление репродуктивного здоровья жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капитальном ремонте порядка 170 школ и детских садов в регионе.

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